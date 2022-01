Arthur Cabral é apresentado na Fiorentina e relembra apelido: “muita gente me chama de Rei”

O atacante Arthur Cabral chegou com status de grande contratação na Fiorentina, da Itália. Com 22 anos, o atleta foi comprado junto do Basel, da Suíça, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 mi). Vestindo a nova camisa, foi apresentado como reforço e relembrou o apelido de ‘Rei Arthur’.

“Muita gente me chama de Rei Arthur, o que é um apelido carinhoso. Mas como quiserem me chamar, Arthur, Arthur Cabral, Rei Arthur, para mim está ótimo”, afirmou ao canal oficial da Fiorentina.

A missão do jogador é substituir o então artilheiro da equipe na temporada, o sérvio Dusan Vlahovic, negociado para a Juventus-ITA: foram 20 gols em 24 partidas. Sobre as expectativas, ressaltou a felicidade com o novo desafio na carreira e a ambição de conseguir grandes feitos na Itália.

“Estou muito feliz de estar aqui e vestir a camisa da Fiorentina. Já falei com o Igor, que também é brasileiro. Temos o mesmo assessor, então conversei com ele. Disse ao presidente que estou muito feliz, que é uma grande oportunidade para mim de estar em um grande país, vestir essa grande camisa, e eu tenho objetivos muito grandes, creio que vou alcançá-los", declarou.

Revelado na base do Ceará, o centroavante atravessa fase positiva na Europa e era um dos principais goleadores do continente. Em outubro de 2021, foi convocado para partidas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.