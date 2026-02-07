Super Bowl 2026: saiba quando, onde vai ser e e o horário da final da NFL
Seattle Seahawks e New England Patriots se enfrentam pela final do Super Bowl
New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam pelo Super Bowl LX neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília). A partida será no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.
Além do jogo, tido como maior evento esportivo do mundo, a final da liga de futebol americana terá o show do Bad Bunny no intervalo. No Brasil, a NFL promoverá um evento oficial no Rio de Janeiro, o Super Bowl LX Experience, com trações musicais e gastronômicas também terão espaço no evento, além de loja com produtos oficiais.
ONDE ASSISTIR
TV: ESPN e SporTV
Streaming: Disney+, GeTV (YouTube) e NFL League Pass (DAZN)
FICHA TÉCNICA
Data: 08/02/2026
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia