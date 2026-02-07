Super Bowl 2026: saiba quando, onde vai ser e e o horário da final da NFL

New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam pelo Super Bowl LX neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília). A partida será no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

Além do jogo, tido como maior evento esportivo do mundo, a final da liga de futebol americana terá o show do Bad Bunny no intervalo. No Brasil, a NFL promoverá um evento oficial no Rio de Janeiro, o Super Bowl LX Experience, com trações musicais e gastronômicas também terão espaço no evento, além de loja com produtos oficiais.

ONDE ASSISTIR

TV: ESPN e SporTV

Streaming: Disney+, GeTV (YouTube) e NFL League Pass (DAZN)

FICHA TÉCNICA

Data: 08/02/2026

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia