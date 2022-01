Armando Desessards é o novo coordenador técnico do Ceará

O Ceará tem um novo coordenador técnico para 2022. O clube acertou o retorno de Armando Desessards, que chega para substituir André Figueiredo, que deixou o Alvinegro no mês passado. ao clube. O profissional de 54 anos vem com o objetivo de aprimorar ainda mais a integração de todos os setores ligados ao departamento de futebol profissional. Em 2021, Armando foi diretor de futebol do América/MG e ajudou o time a chegar na Copa Libertadores desta temporada.

O novo dirigente trabalhou no Vozão entre os anos de 2019 e 2020. Armando tem larga experiência com categorias de base, e tem na formação de atletas como um dos pilares de seu trabalho, o que vai de encontro com o pensamento da diretoria alvinegra.

Primeira Passagem

Em sua primeira passagem pelo Time do Povo, Armando, com o apoio de todos que fazem a Cidade Vozão, conseguiu elevar o nível das categorias de base do clube, ao ponto de ser eleito pelo site DaBase, referência em futebol de base na América Latina, como a melhor categoria de base do Nordeste.

Ao longo de sua carreira, Armando Desessards trabalhou em mais de 20 equipes do futebol brasileiro. O coordenador já prestou serviços a times como América/RN, América/MG, Criciúma e Brasil de Pelotas, além de treinar times das bases de Grêmio e Internacional. No futebol cearense, foi técnico do Ferroviário, em 2010, e coordenador nos anos de 2012 e 2013.