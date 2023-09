Arbitragem marca gol contra em lance de empate do Ceará contra a Chapecoense

O Ceará enfrentou a Chapecoense no sábado (23) na Arena Condá, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B, e empatou mais uma partida fora de casa. Porém, quem até então tinha garantido um ponto fora de casa para o Vovô, zagueiro Luiz Otávio, acabou perdendo o gol. Isso porque o árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden, registrou na súmula da partida que o gol na verdade foi contra, marcado pelo defensor da Chapecoense, Rodrigo dos Santos de Freitas.

Legenda: Súmula do jogo entre Ceará x Chapecoense registra gol contra de Rodrigo dos Santos de Freitas Foto: Reprodução/CBF

A partida foi encerrada em 1 a 1. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Giovanni abriu o placar para a Chape com um chute de fora da área e colocou a equipe catarinense a frente no placar. O Ceará sofreu bastante com os passes errados e com a falta de eficiência nas finalizações, porém, de tanto insistir e pressionar os donos da casa, o gol acabou saindo depois da sobra da bola fora da área e o chute de Luiz Otávio.

Esse foi o 14º empate do Ceará na Série B e o 6º fora de casa. O Vovô volta aos gramados no domingo (1), contra o Atlético-GO, às 18h (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série B.