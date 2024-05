Em jogo de sete gols, Ceará bate o São Paulo, de virada, no Campeonato Brasileiro Sub-20

O time Sub-20 do Ceará entrou em campo nesta quarta-feira (1), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, e mostrou personalidade vencendo a equipe do São Paulo, de virada, pelo placar de 4 a 3. A partida aconteceu na Cidade Vozão, em Itaitinga, e os gols do Vovô foram marcados por Daniel Mazerochi (2), Kaique e Vinícius Uchella.

O Vovô chegou aos sete pontos e está em 11º lugar no campeonato. O próximo compromisso é fora de casa, na quarta-feira (08), às 15 horas (horário de Brasília), contra o Bahia, no Estádio Pituaçu, em Salvador.

O jogo

O time cearense conseguiu impor uma pressão nos primeiros dez minutos, mas quem abriu o placar foram os paulistas, aos 13 minutos, com Ferreira após um contra-ataque. A situação piorou quando aos 17, os visitantes chegaram ao segundo gol, de calcanhar, com Paulinho.

O Vovô não se abalou e no minuto 24 do primeiro período começou a construir o que seria a vitória. Daniel usou da velocidade e no contragolpe acertou um belo chute da entrada da área e diminuiu o marcador.

O empate veio na fase derradeira daquele período, aos 39, em mais um gol de Daniel, após lançamento de João Víctor, deixando tudo igual.

O Vovô relaxou e aos 46 tomou um balde de água fria, sofrendo o “3 a 2” com mais um de Paulinho, deixando o São Paulo em vantagem para o segundo tempo.

Legenda: O próximo compromisso é fora de casa Foto: Michael Douglas/Ceará SC

A conversa no intervalo do comandante Alison Henry com a equipe do Ceará surgiu efeito e o Vovô conseguiu balançar as redes adversárias, em falta cobrada por Daniel Mazerochi, mas o gol foi invalidado.

No lance inicial, aos seis minutos, Kaíque aproveitou boa jogada de Enzo e estufou as redes paulistas, empatando tudo, mais uma vez. O Ceará não se contentou e aos 17 da etapa final, Vinícius Uchella recebeu cruzamento e cabeceou para o gol, decretando a segunda vitória do Ceará no torneio.