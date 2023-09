Depois de mais uma atuação pífia, o Ceará empata em 1 a 1 com a Chapecoense. Um jogo apático, que evidenciou novamente os problemas cometidos pelo time ao longo de toda a Série B do Campeonato Brasileiro. Sem perspectivas de acesso já em setembro, o ano de 2023 do Ceará já acabou.

