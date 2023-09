Ceará terá pelo menos dois desfalques para jogo contra o Atlético-GO; confira

Após o empate diante da Chapecoense, o Ceará terá pela frente o Atlético-GO. Para mais este duelo da Série B, o time comandado por Vagner Mancini terá pelo menos dois desfalques por suspensão e seis pendurados.

O volante Léo Santos e o lateral Warley tomaram cartão amarelo no jogo contra a Chape e estão fora do próximo confronto. Além disso, outros seis precisam de atenção com as punições. Tiago Pagnussat, Willian Formiga, Breno, Nicolas, Danilo Barcelos e Richardson estão pendurados com dois cartões amarelos.

Com o resultado, o Alvinegro caiu para a 11ª posição da tabela e se distancia cada vez mais do acesso. O próximo adversário do Alvinegro será o Atlético-GO, no dia 1 de outubro, no Castelão.