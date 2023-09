'Fomos premiados', diz Richardson após empate do Ceará com a Chapecoense

O Ceará sofreu, mas arrancou o empate diante da Chapecoense. Nos acréscimos, Luiz Otávio marcou o gol que garantiu o resultado amargo para o Alvinegro. O volante Richardson comentou sobre o duelo na Arena Condá, em Santa Catarina, neste sábado (23).

"É importante esse empate, mas a gente sai com o sentimento que tem que melhorar. Não estávamos numa tarde feliz tecnicamente e quando acontece isso a gente tem que ir na força, na vontade, foi o que tentamos fazer no segundo tempo e fomos premiados", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Alvinegro caiu para a 11ª posição da tabela e se distancia cada vez mais do acesso. Já o time catarinense segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar. O próximo adversário do Alvinegro será o Atlético-GO, no dia 1 de outubro, no Castelão. A Chape visita o Vila Nova no mesmo dia.