Fazenda Haras Claro brilha em circuitos de vaquejadas no Nordeste

A premiada criação de animais da raça Quarto de Milha da Fazenda Haras Claro continua fazendo bonito pelos circuitos de vaquejadas no Nordeste. Foram três diferentes competições entre janeiro e abril desta temporada. As disputas em Ceará Mirim (RN), Toritama (PE) e Tangará (RN) premiaram as criações da Fazenda Haras Claro & JL Rações.

As criações Nevoeiro For Me e Neon Chicks tiveram montarias de João Lucas Ricardo e Hildemârio, nos dias 24 a 28 de abril, em Tangará (RN). Eles obtiveram classificação na Categoria Ouro BetVip.

As competições de Vaquejadas no Nordeste tem motivados criadores e proprietários, ensejando a frequência de público crescido em cada evento. O nivel das performances dos conjuntos disputantes emocionantes e equilibrados