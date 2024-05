Vojvoda valoriza empate do Fortaleza com o Boca Juniors na Sul-Americana

O Fortaleza empatou com o Boca Juniors com gol de Kervin Andrade nos minutos finais da partida desta quarta-feira (15), no Estádio Bombonera, em Buenos Aires. As equipes se enfrentaram em jogo da quinta rodada da Copa Sul-Americana. O técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a força do adversário em casa e valorizou o ponto diante da equipe argentina.

"Sofremos no primeiro tempo. No segundo tempo, o Boca conseguiu o gol. E, a partir daí, tomamos a decisão de colocar gente para buscar o gol, principalmente Kervin e Marinho. Defendemos regular. É um estádio difícil, o rival estava necessitado. O Boca é um perigo. Soubemos controlar o 0 a 0 no primeiro tempo. Conseguimos um ponto importante que vai servir e vamos decidir classificação no Castelão", avaliou o treinador.

"O resultado geralmente é para o Boca aqui. Viemos depois de uma derrota dura (4 a 1 para o Nacional Potosí fora de casa), pouco tempo de descanso. Não é fácil. Não é desculpa. Estamos preparados. Temos que jogar melhor. Mas conseguimos um ponto importante", completou.

Com o resultado, o Tricolor do Pici é líder do Grupo D da Sul-Americana, com 10 pontos. O Fortaleza volta a campo no jogo contra o Vasco da Gama, no dia 21 de maio (terça-feira). O segundo duelo válido pela Copa do Brasil terá início às 21h30 (de Brasília), em São Januário.