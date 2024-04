Após retorno ao Fortaleza, zagueiro Geilson é liberado para atuar no Ferroviário novamente

O zagueiro Geilson está de volta ao Ferroviário. O jogador de 20 anos, que pertence ao Fortaleza, tinha retornado ao Tricolor do Pici. O atleta chegou a ficar no banco de reservas do Leão durante as quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Altos-PI.

O jovem havia sido anunciado como reforço pelo Ferroviário no dia 17 de abril. Geilson já realizava trabalhos com o elenco profissional, agregado ao grupo, e chegou a ser relacionado para cinco partidas sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O Fortaleza, no entanto, liberou o atleta novamente para que ele retornasse ao Ferroviário. O time coral, inclusive, já estava se movimentando no mercado em busca de uma peça de reposição. De volta, Geilson treina com o restando do elenco comandado por Maurício Copertino desde a última sexta-feira e já foi regularizado.

O Ferroviário entra em campo nesta segunda-feira (29), quando enfrenta a Aparecidense em jogo da segunda rodada da Série C do Brasileiro. As equipes se enfrentam no estádio Presidente Vargas.