Ferroviário faz promoção de ingressos e libera check-in para estreia como mandante na Série C

A realização de check-in para sócios-torcedores e a venda de ingressos para a partida entre Ferroviário e Aparecidense, pela segunda rodada da Série C, já estão liberadas. Os times se enfrentam na próxima segunda-feira (29), às 20h, no estádio Presidente Vargas (PV).

A partida marca a estreia do Tubarão da Barra como mandante na Série C do Brasileirão 2024. Em sua estreia na competição, contra o Figueirense, a equipe coral acabou derrotada por 2 a 1, passando a ocupar a 15ª colocação na tabela de classificação.

Legenda: Ferroviário é derrotado por 2 a 1 na estreia da Série C. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ferroviário já podem confirmar presença na partida através do site sociocoral.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também já podem ser adquiridos através do site efolia.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube. Há uma promoção especial para a partida, o “Ingresso Solidário”, pela metade do preço da inteira acompanhado de um quilo de alimento. Além disso, crianças até 12 anos não pagam ingresso.