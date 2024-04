Figueirense x Ferroviário: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

No domingo (21), às 16h30, o Ferroviário encara o Figueirense, fora de casa, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), em partida válida pela primeira rodada da Série C do brasileiro de 2024.

No ano de 2024 o Tubarão da Barra já entrou em campo em 12 oportunidades, divididas em Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Neste recorte são cinco vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. Vale lembrar que o Ferroviário subiu em 2023 para a terceirona, após conquistar o título da Série D em cima da equipe da Ferroviária.

Já o Figueirense participou apenas do Campeonato Catarinense e entrou em campo 13 vezes, vencendo seis jogos, perdendo quatro e empatando outras três. O time caiu para o Barra, nas quartas de final do torneio. O Furacão disputa a terceira divisão nacional desde o ano de 2021, após cair da Série B em 2020.

Pensando na estreia do time coral na competição, o volante Lincoln comentou sobre sua expectativa para o primeiro jogo e disse que a equipe deve tratar todo jogo como uma final.

"A gente sabe que é bastante difícil. Cada jogo a gente vai tratar como uma final. Sabemos que é um adversário bastante difícil, um clube grande. A gente vai respeitar, mas vamos dar o nosso melhor para conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. É estrear com o pé direito, estrear bem" disse.

O Ferroviário promoveu nesta terça-feira (16) o “Jantar da Arrancada”, onde torcedores do Tubarão da Barra puderam conhecer o elenco da equipe coral que vai disputar o torneio, além de apresentarem a nova linha de uniformes que serão usados pela primeira vez diante do torcedor coral na segunda rodada da Série C, contra Aparecidense, no dia 29 de abril, no Estádio Presidente Vargas.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da DAZN e Nosso Futebol+.

PALPITE

Prováveis escalações

Figueirense: Vinícius Barreta; Cedric, Genilson, Rafael Ribeiro e Samuel; Jhonny Douglas, Léo Baiano e Camilo; Alisson, Cristian e Guilherme Pato.

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Geninho, Willian Rocha e Ernandes; Gabryel Martins, Lincoln, Wilker e Felipinho; Ciel e Vinícius Alves.

FIGUEIRENSE X FERROVIÁRIO | FICHA TÉCNICA

Competição: Primeira rodada da Série C do Brasileirão 2024.

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

Data: 21/04/2024 (domingo).

Horário: 16h30 (horário de Brasília).