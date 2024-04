Fortaleza pede retorno de Geilson e Ferroviário vai ao mercado em busca de zagueiro

Anunciado pelo Ferroviário na última quarta-feira (17), o zagueiro Geilson, de 20 anos, não vai defender o time coral na Série C do Brasileiro. Ele foi solicitado de volta pelo Fortaleza e até foi no banco de reservas do Leão na partida contra o Altos-PI, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Geilson treinava na Barra do Ceará normalmente e estava relacionado para viajar com a delegação do Ferroviário para Santa Catarina, onde o clube enfrentou o Figueirense, na estreia pela Série C do Brasileiro. Antes da viagem, porém, o Fortaleza pediu o retorno do atleta e o empréstimo não foi registrado no BID.

O defensor já estava agregado ao time profissional do Fortaleza e já havia sido relacionado para cinco partidas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele foi destaque do time Sub-20 na Copa São Paulo Júnior.

VOLTA AO MERCADO

Sem Geilson, o Ferroviário deve procurar um zagueiro no mercado. Clubes das série C e D do Brasileiro não precisam de janela de transferências para realizar contratações.

Além de Geilson, o Tubarão pode perder o zagueiro Henrique Vermudt, que está emprestado pelo Botafogo. O Diário do Nordeste apurou que o atleta tem conversas para deixar o Tubarão. Se a saída se concretizar, os dirigentes corais devem buscar mais dois zagueiros no mercado.