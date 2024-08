Após rejeição, processo de novo estatuto do Ceará recomeça com presidência e conselho juntos

Antes reprovado em Assembleia Geral, um novo texto — para mudança no Estatuto do Ceará — voltou a tramitar no clube. Nesta quinta-feira (1º), este novo texto, construído pelo Presidente do Conselho, Herbet Santos, juntamente ao Presidente da Diretoria Executiva, João Paulo Silva, foi entregue às assessorias jurídicas do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva para que fosse revisado.

Nesta fase, ambas as assessorias possuem um prazo de três dias úteis — até a próxima segunda-feira, dia 5 de agosto — para realizar uma revisão, acerca das formalidades jurídicas do processo. Com isso, caso seja aprovado pelas assessorias, será marcada uma nova data para a realização das plenárias, onde os conselheiros irão debater os pontos do texto.

Após a aprovação do texto nas plenárias, os presidentes Herbet Santos e João Paulo Silva devem convocar, em conjunto, o Conselho Deliberativo para a Assembleia Geral, que decidirá sobre a aprovação, ou não, na mudança do Estatuto do clube.

TEXTO EM CONJUNTO

Este novo texto, criado pela Comissão Estatutária Temporária, encabeçada por ambos os presidentes, é fruto da junção de textos do atual estatuto juntamente a pontos do Anteprojeto, que foi rejeitado na última Assembleia Geral, no último dia 17 de junho.

As principais emendas do novo estatuto votado ainda em junho eram:

Redução do prazo de 36 para 24 meses ininterruptos de adimplência para o sócio-torcedor votar para a diretoria executiva, já em dezembro de 2024, o que não ocorrerá;

Garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube;

Votação paritária: o peso do voto do sócio-torcedor seria o mesmo do sócio proprietário do clube para as eleições da diretoria executiva.

*Sob supervisão de Gustavo de Negreiros.