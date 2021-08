América-MG confirma novo surto de Covid-19 antes de enfrentar Ceará; clube chega a dez casos

O América-MG vive um surto de Covid-19 no elenco. Antes de enfrentar o Ceará, neste domingo (29), a equipe mineira confirmou mais cinco casos positivos da doença. Os atletas Airton, Bruno Nazário, Diego Ferreira, Eduardo Bauermann e Rodolfo estão entre os contaminados.

Na última segunda-feira (23), o Coelho havia confirmado outros cinco casos positivos de Covid-19. Desta forma, para a partida contra o Ceará, o técnico Vagner Mancini não contaria também com o goleiro Jori, o meia Alê, o volante Zé Ricardo, e os atacante Léo Passos e Chrigor.

Todos os atletas contaminados com a doença estão acompanhados pelo departamento médico do clube mineiro e cumprindo isolamento social. De acordo com o protoclo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os assintomáticos deverão cumprir 10 dias de quarentena.