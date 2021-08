América-MG confirma cinco casos de Covid-19 no elenco; atletas não enfrentam Ceará no domingo (29)

Próximo adversário do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o América-MG confirmou nesta segunda-feira (23) cinco casos postivos para Covid-19. O goleiro Jori, o meia Alê e o atacante Léo Passos estão assintomáticos, enquanto que o volante Zé Ricardo e o atacante Chrigor apresentaram sintomas leves.

O América comunica que cinco atletas testaram positivo para a Covid-19 no último exame de detecção realizado. O goleiro Jori, o meia Alê e o atacante Léo Passos estão assintomáticos, enquanto que o volante Zé Ricardo e o atacante Chrigor apresentaram sintomas leves. — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) August 23, 2021

Os atletas entraram em isolamento no final de semana e estão sendo acompanhados pelo departamento médico da equipe mineira. De acordo com o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogadores deverão permanecer em quarentena por 10 dias.

Desta forma, os cinco atletas não serão opções para o técnico Vagner Mancini nesta segunda-feira. O América-MG recebe o RB Bragantino, às 20h, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, os jogadores ficarão de fora do confronto contra o Ceará, no domingo (29).