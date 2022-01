Alvo do Ceará, Silvio Romero tem reunião decisiva com técnico do Independiente nesta quinta (6)

Um dos principais alvos do Ceará para a temporada de 2022, o atacante argentino Silvio Romero tem uma reunião importante nesta quinta-feira (6) para definir o futuro da carreira. Segundo o jornal Diário Olé, da Argentina, o centroavante irá se encontrar com Eduardo Domínguez, novo técnico do Independiente.

Em pauta, a possibilidade de saída do clube de onde atua desde 2017. A diretoria alvinegra tem interesse na contratação, mas o jogador de 33 anos tem contrato até junho de 2023. De acordo com a reportagem, apesar de dívidas salariais, o Rojo não aceita acordo sem ser nos moldes de venda.

Domínguez, que foi apresentado como comandante na terça (4), deseja a permanência de Romero. O atacante é o principal goleador do time: no último ano, por exemplo, somou 22 gols em 55 jogos.

Elenco do Ceará

Deste modo, o encontro de Silvio será decisivo sobre a possibilidade de transferência. A diretoria alvinegra tem a posição de camisa 9 como prioridade no mercado e já consultou Pablo e Gilberto.

Até o momento, o Ceará anunciou cinco contratações: o lateral esquerdo Victor Luís, os laterais direitos Michel Macedo e Nino Paraíba, os volante Richard e Richardson, e o atacante Iury Castilho. A expectativa do departamento de futebol é conseguir até três novos nomes para 2022.