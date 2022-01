Ceará negocia contratação de atacante Silvio Romero, do Independiente, diz jornal argentino

O Ceará segue em busca de um centroavante para a temporada de 2022 e definiu um novo alvo no mercado: o atacante argentino Silvio Romero, do Independiente-ARG. Após as tratativas não evoluírem no futebol nacional, o Vovô avalia as alternativas do cenário sul-americano.

Segundo o jornal TyC Sports, da Argentina, a negociação foi iniciada. As possibilidades de transferência existem porque o time Rojo possui uma dívida com o jogador de 33 anos, que é tratado como o principal destaque do elenco. Assim, uma rescisão contratual não seria dificultada.

O contrato atual se encerra em 2023. A reportagem informa que o vínculo foi renovado em 2020, quando Romero recebeu oferta do Boca Juniors-ARG, mas há pendências financeiras no acordo.

Vale ressaltar que a operação não é fácil, principalmente pela cotação das moedas. No futebol argentino, os atletas recebem os salários em dólar, o que irá exigir maior investimento do Ceará.

Artilheiro na Argentina

Silvio Romero é um atacante com experiência no cenário sul-americano e com status de artilheiro. No Independiente-ARG desde a temporada 2017-2018, são 128 partidas e 50 gols pela equipe.

Ao longo da carreira, acumula passagens também por times como Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX. Em 2020, por exemplo, a diretoria do Independiente-ARG fixou valor de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 mi na época) para a possibilidade de uma venda do atleta.