Ceará tem negociação avançada com lateral-esquerdo Victor Luís, do Palmeiras

A diretoria do Ceará encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Victor Luis para a temporada de 2022. O atleta pertence ao Palmeiras e deve acertar empréstimo de um ano com o Alvinegro de Porangabuçu - o vínculo no time paulista será encerrado no fim de dezembro.

A informação da negociação foi divulgada inicialmente pelo portal Nosso Palestra e confirmada pelo Diário do Nordeste junto de um dos agentes do defensor, o empresário André Cury.

Revelado na base do Palmeiras, o atleta de 29 anos deve defender o Vovô pela segunda vez na carreira. A primeira passagem foi durante 2015, quando participou de 27 jogos e marcou três gols na Série B.

Legenda: Victor Luís acumulou atuações positivas pelo Ceará em 2015 Foto: Christian Alekson / CSC

Na última temporada, Victor Luís entrou em campo 32 vezes e conseguiu um tento. Sem espaço com o técnico Abel Ferreira na posição, foi sondado por diversas equipes no mercado, como o Internacional.

Em caso de anúncio, será o 6º reforço alvinegro para 2022. Até o momento, o Ceará oficializou as chegadas dos laterais-direitos Nino Paraíba e Michel Macedo, dos volantes Richard e Richardson, além do atacante Iury Castilho. Na lateral-esquerda, a equipe tem Bruno Pacheco e Kelvyn como opções para o técnico Tiago Nunes.

