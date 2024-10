Alexandre de Moraes e outros ministros do STF acompanham vitória da Seleção Brasileira

A goleada da Seleção Brasileira sobre o Peru por 4 a 0 marcou o retorno da equipe à Brasília. A última partida do time na capital federal havia sido em 2021, pela Copa América, contra a Venezuela. Entre o público de 60.139 torcedores estavam personalidades do Judiciário, como os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, e da política nacional, como o ministro da Secretaria de Comunicação Social Paulo Pimenta.

Os três assistiram à partida de um camarote do estádio Mané Garrincha. Dino, inclusive, vestia a camisa do Botafogo, clube para o qual ele torce. Ele pôde ver o botafoguense Luiz Henrique entrar aos 24 minutos do segundo tempo e dar uma assistência e marcar um gol, em apenas quatro minutos.

Também esteve no camarote o ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias. Ele também estava trajado com a camisa do seu time do coração, o Sport. Diferentemente de Dino e Messias, o corintiano Alexandre de Moraes, o são-paulino Cristiano Zanin e o colorado Paulo Pimenta não trajaram os uniformes dos seus clubes.