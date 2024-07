Presidente do Fortaleza posta mensagem enigmática em tom de despedida e depois nega saída do clube

Alex Santiago negou que deixará o cargo de presidente do Fortaleza Esporte Clube. Através de suas redes sociais, o dirigente reafirmou que cumprirá o seu mandato à frente do Tricolor do Pici até o final do exercício de 2024

“Sigo normalmente no exercício do cargo para o qual fui eleito até dezembro de 2024. Nenhuma tentativa externa de desestabilizar o Fortaleza é maior do que a nossa instituição”, disse o presidente em seu perfil nas redes sociais.

Legenda: Alex Santiago, presidente do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

A possibilidade da saída de Alex Santiago da presidência do Fortaleza surgiu após uma uma postagem de Alex nas redes sociais. O motivo principal seria um possível desgaste interno no departamento de futebol.

“Todas as despedidas são tristes, mas um dia há que sair... E isso custa, e isso dói, especialmente quando ali estava o melhor da sua vida”, havia dito anteriormente Alex em outra publicação nas redes sociais.

Alex Santiago foi empossado como presidente do Fortaleza em dezembro de 2023. O então vice-presidente passou a ocupar o cargo deixado por Marcelo Paz, que assumiu a vaga de CEO da SAF do Tricolor do Pici.