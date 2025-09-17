Ajax x Inter de Milão pela Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira
Ajax e Inter de Milão entram em campo nesta quarta-feira (17) em jogo da primeira rodada da fase da Liga da Champions League 2025/26. O duelo terá início às 16h (de Brasília), Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, na Holanda.
ONDE ASSISTIR
HBO Max
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ajax:
Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaassen, Taylor e Regeer; Berghuis, Weghorst e Godts. Técnico: Johnny Heitinga
Internazionale:
Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu
Arbitragem
Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
