Ajax x Inter de Milão pela Champions League: onde assistir, escalações, palpites e horário

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: A Inter estreia na Champions League nesta quarta-feira
Foto: @Inter / Divulgação

Ajax e Inter de Milão entram em campo nesta quarta-feira (17) em jogo da primeira rodada da fase da Liga da Champions League 2025/26. O duelo terá início às 16h (de Brasília), Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, na Holanda.

ONDE ASSISTIR

HBO Max

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ajax:

Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaassen, Taylor e Regeer; Berghuis, Weghorst e Godts. Técnico: Johnny Heitinga

Internazionale:

Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

Arbitragem

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

