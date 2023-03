Adversário do Fortaleza, Cerro Porteño é o time com mais empates no Campeonato Paraguaio

Adversário do Fortaleza, o Cerro Porteño vem numa sequência chata no Campeonato Paraguaio. A equipe não vence há três jogos e é a que mais empatou no torneio. Assim, aposta na disputa continental para reaver a boa fase. Na Libertadores, a equipe quebrou sequência de empates ao vencer o Tricolor por 1 a 0.

Diante do Sportivo Luqueño, pelo campeonato nacional, a equipe iniciou atrás do placar mas empatou com a importante participação de Alexis Fariña, um jovem de 18 anos. O técnico Facundo Sava tirou o jogador do banco e o viu contribuir diretamente em dois dos três gols feitos pelo Ciclone.

O Cerro é quarto no torneio nacional, com 11 pontos. Ao todo, a equipe é a que acumula maior número de empates na competição: são cinco. Além disso, tem duas vitórias. O time vem numa sequência de três empates. Antes do Sportivo Luqueño, a equipe ficou na igualdade com o Olimpia e o Resistencia. Assim, caso fique no empate com o Fortaleza, a equipe se classifica para a próxima fase da competição continental.

O oponente do Tricolor está entre os quatro que marcaram mais gols (11), mas também é um dos que mais sofreu com o ataque adversário. Ao todo, tiveram as redes balançadas oito vezes no campeonato nacional.

O Cerro Porteño recebe o Fortaleza nesta quinta-feira (16), no segundo jogo da Fase 3 da Libertadores. O duelo será no estádio La Olla, em Assunção, às 9 horas (de Brasília). O Sistema Verdes Mares realiza cobertura especial direto do Paraguai.

RESULTADOS DO CERRO NO CAMPEONATO PARAGUAIO