O Fortaleza desembarcou na noite desta terça-feira (14), em Assunção, no Paraguai, para jogo decisivo pela Libertadores. O Leão encara o Cerro Porteño, na quinta-feira (16), às 19 horas no estádio La Olla, por uma vaga na fase de grupos da competição.

Legenda: A delegação do Fortaleza chegou no Paraguai por volta das 21 horas desta terça-feira (14), para jogo da Libertadores Foto: Lucas Catrib / SVM

A repórter Denise Santiago, enviada para a cobertura especial do Sistema Verdes Mares, entrevistou o jogador Calebe com exclusividade no momento do desembarque tricolor no Paraguai.

Fortaleza desembarca no Paraguai; Calebe concede entrevista exclusiva



Veja Vídeo pic.twitter.com/UaBbTEV0Lf — Jogada (@diariojogada) March 15, 2023

Confiança

O meia leonino destacou a confiança na busca pela classificação. Para avançar no tempo normal, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença. Caso a vitória seja por um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

"Sabemos que é um jogo díficil, mas acreditamos no nosso elenco, na comissão técnica e temos que entrar como muito foco. Aquilo que temos que fazer em campo a gente já sabe. É colocar em prática e se Deus quiser a gente vai sair com a classificação".

Calebe ainda deu um recado para a torcida tricolor, que está no Paraguai para apoiar o Leão.

"É importante, sabemos de todo o apoio da torcida, e pode ter certeza vamos dar mais 100% na busca por nossa classificação".