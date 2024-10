Fortaleza vive verdadeira década de ouro agora e quer mais para as próximas

Na história de 106 anos do Fortaleza, o começo dos anos 2000 é um período de reconhecido destaque para o Tricolor. Na chamada “década de ouro”, a equipe do Pici faturou oito estaduais (o de 2000 faz parte da década anterior) e figurou na elite do Campeonato Brasileiro em três oportunidades.

Pelo calendário, dividimos as décadas entre “anos redondos” (10 a 20; 20 a 30 etc), mas ao pé da letra, podemos considerar qualquer sequência de dez anos consecutivos como uma década e nessa perspectiva é possível afirmar que o início dos anos 2000 já não pode mais ostentar o título que ficou gravado na memória dos torcedores tricolores.

Não só pelos títulos conquistados, mas por outros fatos relevantes e inéditos, não há dúvidas que o Fortaleza vive hoje a década de ouro de sua história. A atual temporada, inclusive, fecha esse período (2015 - 2024), que é disparadamente o mais vitorioso da história centenária do Tricolor.

Trajetória ascendente

Do famoso e imortalizado gol do Cassiano à atual disputa pelo título da Série A do Brasileirão, o Fortaleza acumulou troféus, classificações e disputas inéditas

As competições domésticas já não eram mais a grande glória do Leão, que passou a ter uma atuação internacional e mostrou para o Brasil que é possível ser competitivo sendo um time do Nordeste.

No único ano em que não conquistou nenhum título neste período, que foi em 2017, o Tricolor alcançou o principal sonho da torcida, que era deixar o inferno da Série C.

A principal divisão de acesso foi apenas uma ponte para o Leão retornar à elite, na condição de campeão nacional, e depois disso já são seis com o sétimo ano garantido entre os 20 melhores clubes de futebol do país, algo inédito para um time nordestino.

Principais conquistas e feitos do Fortaleza entre 2015 e 2024, a verdadeira década de ouro do clube:

2015 - Campeão Cearense (com o gol do Cassiano e evitando o pentacampeonato do maior rival)

2016 - Bicampeonato Cearense

2017 - Saída da Série C após oito anos

2018 - Campeão da Série B do Brasileiro

2019 - Bicampeão Cearense, Campeão da Copa do Nordeste e vaga conquistada para Copa Sul-Americana

2020 - Campeão Cearense

2021 - Tricampeão Cearense, campanha de 4º lugar na Série A do Brasileiro (a melhor de um nordestino nos pontos corridos), conquista de vaga para a Copa Libertadores da América

2022 - Tetracampeão Cearense, Campeão da Copa do Nordeste, avanço para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, recuperação histórica na Série A e conquista de vaga na pré-Libertadores

2023 - Pentacampeonato cearense, finalista da Copa Sul-Americana

2024 - Campeão da Copa do Nordeste, caminhando para superar a participação de 2021 na Série A

Década de Paz

Nesta década mais vitoriosos da história do Fortaleza (11 títulos, dois acessos, cinco participações em competições internacionais e campanhas históricas), um personagem é comum a todas as temporadas e está diretamente ligado ao sucesso do clube.

Atual CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz esteve por trás de todas as glórias listadas acima. Em 2015 e 2016, como diretor de futebol, foi responsável pela montagem do elenco. Já em 2017, quando retorna após alguns meses longe do clube, assume a vice-presidência e a gestão da parte de futebol.

Com a saída de Luis Eduardo Girão, Paz assume a presidência e inicia uma gestão que foca não só no campo, mas na estruturação do clube e, principalmente, na gestão de pessoas. Com um verdadeiro projeto esportivo, uma vez que permaneceu por mais de mil dias com dois treinadores neste período, o dirigente ganhou respeito da torcida e de todo o cenário do futebol brasileiro.

Dedicado apenas aos assuntos do futebol do clube desde o final de 2023, Marcelo Paz tem carta-branca do conselho da SAF para seguir comandando o Leão nos próximos anos e o dirigente já sabe o que quer nas próximas temporadas.

“A gente quer conquistar um título maior, como a torcida deseja. O nosso objetivo é atender ao desejo do torcedor. A gente está aqui para o torcedor ser feliz", disse Paz, em entrevista ao FortalezaCast na semana do aniversário de 106 anos do Fortaleza.