Adversário do Fortaleza, Athletico-PR vai mal em casa na Série A mesmo com temido gramado sintético

Desde que passou a usar gramado sintético, a Arena da Baixada, hoje chamada de Ligga Arena, costuma ser um ponto de dificuldade para os adversários do Athletico-PR, que é o caso do Fortaleza neste sábado (14). Na atual Série A, no entanto, isso não tem sido uma realidade.

Como mandante, o Athletico está na zona de rebaixamento, uma vez que é apenas a 17ª campanha em casa dentre os 20 times do Brasileirão. De onze partidas que fez em seu estádio, o rubro-negro paranaense venceu apenas quatro, todas nas primeiras rodadas da Série A.

Desde a oitava rodada, porém, o Athletico-PR não comemora uma vitória com o seu torcedor na Ligga Arena pelo Campeonato Brasileiro. Já são sete partidas sem vencer, sendo dois empates e as últimas cinco derrotas consecutivas. É o pior aproveitamento do Furacão como mandante na era dos pontos corridos.

Tabu pela frente

Com a necessidade de voltar a vencer para seguir forte na luta pelo título da Série A, o Fortaleza tem a missão de aumentar a sequência negativa do Furacão em casa, mas para isso terá que superar o tabu de nunca ter vencido o Athletico-PR em Curitiba.

Veja também Jogada Fortaleza tem três jogadores suspensos para partida contra o Athletico/PR

Veja também Jogada Kervin retorna e aumenta disputa no meio de campo do Fortaleza para encarar o Atlhetico-PR

No histórico do duelo, são nove partidas entre os dois clubes, com quatro empates e cinco vitórias para os donos da casa. Nas últimas duas vezes que esteve na Ligga Arena, entretanto, o Tricolor não saiu derrotado, arrancando o empate por 1 a 1 em 2022 e 2023.

Fora de casa, o Fortaleza tem apresentado um desempenho acima de 40%, mas para lutar pela primeira colocação do campeonato, além de fazer uma campanha impecável em casa, precisa aproveitar pelo menos 45% do que disputa como visitante e tentará subir o desempenho contra o Furacão.

A delegação Tricolor chegou a Curitiba na madrugada de sexta-feira, treinou à tarde no CT do Coritiba e está pronta para mais um duelo longe da torcida. Vojvoda deve fazer mudanças na equipe para diminuir o desgaste, uma vez que tem jogo decisivo pela Copa Sul-Americana na terça-feira (17).