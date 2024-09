Kervin retorna e aumenta disputa no meio de campo do Fortaleza para encarar o Atlhetico-PR

Depois de servir a seleção venezuelana nas datas-Fifa de setembro, o meia atacante Kervin Andrade se reapresentou ao Fortaleza em Curitiba, onde a delegação tricolor se encontra para enfrentar o Athletico-PR neste sábado (14), pela 26ª rodada da Série A do Brasileiro.

A joia tricolor treinou na tarde desta sexta-feira (13), no CT do Coritiba, com o restante do elenco tricolor e é opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que pode girar o elenco contra o Furacão, uma vez que tem jogo decisivo pela Copa Sul-Americana na terça-feira (17).

Em tese, Kervin disputa espaço com Tomás Pochettino, que foi titular no duelo passado, contra o Internacional, e com Calebe, que retornou aos gramados após 80 dias fora de combate, mas só atuou por 8 minutos na última quarta-feira.

Calebe não começa uma partida há quase seis meses, enquanto Kervin foi titular pela última vez na 22ª rodada, diante do Criciúma, no Castelão. Pochettino foi titular nos últimos seis jogos do Leão, mas também foi substituído em todos, o que ajuda a reduzir o desgaste.

Contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, o Fortaleza tentará voltar a vencer na Série A para seguir forte na luta pelo título da competição e, quem sabe, retomar a liderança, em caso de derrota do Botafogo para o Corinthians, que é adversário do Leão na terça.