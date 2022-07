Acidente na Fórmula 1 faz carro do piloto chinês Zhou capotar na largada

Um acidente grave no Grande Prêmio (GP) da Inglaterra da Fórmula 1 (F1) envolveu uma série de pilotos e fez com o carro do chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, capotasse. O caso ocorreu na manhã deste domingo (3) no Circuito de Silverstone, válido pela 10ª etapa da temporada 2022 da F1.

Segundo a Alfa Romeo, Zhou está em atendimento no centro médico instalado no local da corrida. Ele foi retirado do automotor de maca. Após o acidente, a bandeira vermelha foi acesa e o GP foi interrompido.

Foi feita uma relargada com as posições originais, de acordo com a Federação Internacional de Automobilismo. A corrida ficou parada por 54 minutos, segundo o Globo Esporte.

O carro de Zhou foi arrastado na pista, passa por uma barreira de pneus e foi parar perto das arquibancadas. Alguns pilotos saíram de seus carros e foram checar se chinês estava bem.

Como ocorreu o acidente?

O piloto Gasly tocou em Russell ao tentar passar entre o britânico e Zhou. No entanto, o piloto da Mercedes acabou batendo no carro de Zhou, causando o acidente. O carro de Albon também foi acertado. Stroll e Vettel quase foram atingidos.

