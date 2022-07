Flamengo acerta contratação de volante chileno Arturo Vidal

O Flamengo acertou a contratação do volante chileno Arturo Vidal. Com passagem por gigantes da Europa, como Barcelona-ESP e Bayern de Munique-ALE, assina contrato até 2023. A informação é do ge.

Com 35 anos, a capitão da seleção do Chile estava livre no mercado desde a saída da Internazionale-ITA. Revelado pelo Colo-Colo-CHI, se destaca pelos atributos defensivos e a qualidade de passe e armação.

A negociação se intensificou nos últimos dias. O Boca Juniros, da Argentina, também demonstrou interesse no volante. Apesar da disputa, Vidal sempre reforçou o desejo de atuar no Brasil e até posou para foto com a camisa do Flamengo junto da família.

A chegada ao País para a apresentação será nos próximos dias. O meio-campo se soma ao atacante Éverton Cebolinha, ex-Benfica-POR, como os reforços do Rubro-Negro para a nova janela de transferência do futebol brasileiro, aberta no dia 18 de julho.