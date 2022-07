Richardson recebe o 3º cartão amarelo e desfalca Ceará contra Fluminense pela Série A

O volante Richardson é desfalque no Ceará para a partida contra o Fluminense, pela 16ª rodada da Série A de 2022. O atleta recebeu o 3º cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Internacional, neste sábado (2), e precisa cumprir suspensão automática no Brasileirão.

O lance da advertência ocorreu aos 21 minutos do 1º tempo. O atleta dividiu a bola com o meia Thauan Lara e, na interpretação do árbitro Rodolpho Toski Marques (FIFA), cometeu infração. A cobrança da falta foi a origem do gol colorado que deixou tudo igual, com Moisés.

> VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DE 2022

Richardson foi titular na partida e deixou o campo apenas aos 46 do 2º tempo, substituído por Geovane. O confronto com o tricolor carioca será no próximo sábado (9), às 19h, no Maracanã.

Na tabela de classificação, o Ceará está em 13º, com 18 pontos. O Fluminense é o 6º colocado, com 24.