Acertado com o Fortaleza, lateral Gonzalo Escobar se despede de antiga equipe

Reforço do Fortaleza para o restante da temporada, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar se despediu do Ibiza, clube espanhol que atuava e com quem encerra vínculo nesta sexta-feira (30). A partir deste sábado (1º), o jogador argentino passa a ser atleta do Tricolor e será anunciado.

Na conta que possui no Instagram, Escobar fez um agradecimento ao Ibiza, mas ainda não citou o Fortaleza como seu destino. Apesar disso, nos comentários da publicação, muitos torcedores do Leão deram boas-vindas e saudaram o jogador, que deve desembarcar em solo cearense nos próximos dias e se apresentar com o restante do grupo no início da próxima semana.

"Só tenho palavras de agradecimento para o clube, aos meus companheiros, para a comissão técnica, às pessoas do suporte e a cada funcionário do clube, que me fizeram sentir em casa nestes dois anos. Obrigado pela paixão e por nos acompanharem durante toda a temporada. Obrigado por tudo UD Ibiza, levo comigo as melhores recordações", escreveu o jogador, no post de despedida.

Escobar vem para reforçar um setor do Fortaleza que conta, na prática, apenas com Bruno Pacheco como lateral-esquerdo de origem. O elenco conta ainda com Lucas Esteves, mas este dificilmente ainda atuará pelo Tricolor em 2023 e pode até sair na janela de transferências de julho, que abre na segunda-feira (3).