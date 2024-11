Vojvoda é segundo técnico estrangeiro com mais vitórias na Série A de pontos corridos

A vitória do Fortaleza sobre o Vasco da Gama no último sábado (9) por 3 a 0 foi a 65ª do técnico Juan Pablo Vojvoda na Série A do Brasileiro. O número é expressivo e consolida o argentino como o segundo técnico estrangeiros com mais triunfos na elite do futebol nacional na era dos pontos corridos.

Vojvoda disputa a Série A do Brasilerio desde que desembarcou no Brasil, em 2021, tendo comandado o Tricolor em quatro edições, do início ao fim do certame (e vai concluir a de 2024). Ao todo, até aqui, ele comandou o Leão em 147 partidas no Brasileirão e em 65 vezes saiu de campo vitorioso, ou seja, em 44% das disputas.

À frente de Vojvoda só o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que ostenta 81 triunfos nos 151 jogos em que comandou o Palmeiras na elite do futebol brasileiro. O português é também o treinador mais longevo do futebol brasileiro na atualidade, seguido justamente pelo comandante do Leão.

Logo atrás deles, neste quesito, está Jorge Sampaoli, que participou de três edições da Série A como treinador, pelo Santos, Atlético-MG e Flamengo. Ele disputou 93 jogos e ganhou 48.

Os números são baseados na atualização dos dados levantados pelo jornalista Rodolfo Rodrigues em julho de 2023. Os números são referentes a jogos em que os treinadores estiveram no gramado dirigindo suas equipes, não contando quando estavam suspensos.

No ranking apresentado por ele na época, o estrangeiro com mais vitórias registradas no Campeonato Brasileiro era José Poy, que faleceu em 1996 e não trabalhou na era dos pontos corridos. Ele também era argentino e em outros moldes do campeonato venceu 71 partidas em nove participações na competição.

Técnicos estrangeiros com mais vitórias na era dos pontos corridos:

1º: Abel Ferreira (Palmeiras) - 81 (151j)

2º: Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) - 65 (147j)

3º: Jorge Sampaoli (Santos/Atlético-MG/Flamengo) - 48 (93j)