Fortaleza chega para a decisão do Brasileiro de Futsal com melhor ataque e artilharia dividida

O Fortaleza decide o Campeonato Brasileiro de Futsal contra Apodi/RN, em dois jogos, nos dias 17 de novembro e 1º de dezembro. O Tricolor de Aço busca o título inédito, com o primeiro jogo em Mossoró, e o segundo, no CFO, em Fortaleza.

E um dos trunfos do Tricolor de Aço para o título é sem dúvida o ataque poderoso. O Leão tem o melhor ataque da competição, com 51 gols em 15 jogos. A média de gols da equipe é de 3,4.

Mas o segredo do ataque leonino não é ter um artilheiro nato, disparado na artilharia. Para exemplificar, o artilheiro do Fortaleza na competição é Kauê, com 8 gols, apenas o 11º da artilharia geral.

O trunfo leonino é ter muitos jogadores que fazem gols, não dependendo exclusivamente de um jogador para isso. Nada menos que 15 jogadores marcaram gols, sendo 8 marcando acima de 4 gols: Kauê (8), Gigante (7), Je (6), Juninho (5), Samurai (4), Valdin (4) e Quixerê (4).

Ter um ataque tão poderoso será vital para o Leão na decisão, já que o Apodi tem a melhor defesa da competição.

Fala Gigante!

Um dos artilheiros do Leão na competição com 7 gols, o pivô Gigante falou sore a decisão:

“Estamos trabalhando muito forte para esse primeiro jogo, sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe porém nossa equipe vem se preparando fisicamente, taticamente e mentalmente pra fazer um grande primeiro jogo. Temos a vantagem de decidir em casa mas conseguir um resultado positivo no primeiro jogo faz muita diferença.”, disse ele.

5ª Final

Será a 5ª final disputada pelo Fortaleza na temporada: o time já decidiu o Campeonato Cearense, Copa do Estado, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Leão foi campeão da Copa Estado e Copa do Nordeste, ambas contra o São João do Jaguaribe, e faz a decisão do Campeonato Cearense contra ele nos dias 20 e 27.