Kayzer supera números de sua primeira passagem pelo Fortaleza com gol diante do Vasco

Ao marcar contra o Vasco da Gama na vitória do Fortaleza por 3 a 0, no último sábado (9), o atacante Renato Kayzer chegou a seis participações em gols com a camisa tricolor na temporada 2024, superando a si mesmo na primeira passagem que teve pelo Tricolor, no ano de 2022.

Quando o centroavante chegou ao Pici, à época como contratação mais cara do Leão, as expectativas pelo desempenho dele eram altas, mas dos quatro anos de contrato que assinou, Kayzer ficou apenas cinco meses no clube, por comportamento considerado inadequado. Nesse espaço, jogou 23 partidas, marcando três tentos e foi o autor de duas assistências, totalizando cinco participações em gols.

Depois de passar pelo futebol coreano, América-MG e Criciúma, Kayzer retornou ao Fortaleza em abril deste ano e a nova chance fez bem ao camisa 79. Apesar de ter demorado 16 partidas para “desencantar”, o atacante já balançou as redes adversárias cinco vezes e ainda tem uma assistência em sua conta.

Em sete meses, Kayzer já foi escalado por Juan Pablo Vojvoda 32 vezes e se apresenta como boa opção para o ataque tricolor, especialmente em um momento de baixa de Lucero, artilheiro do time. Na Série A, ele é o vice-artilheiro do Fortaleza, empatado com Breno Lopes, ambos com cinco gols.

O contrato dele com o Fortaleza vai até 31 de dezembro de 2025. O Tricolor é dono de 60% dos direitos econômicos do centroavante, que tem 28 anos.