TV Verdes Mares vai transmitir finais do Campeonato Brasileiro de futsal entre Fortaleza e Apodi

A TV Verdes Mares vai transmitir as finais do Campeonato Brasileiro de futsal entre Fortaleza e Apodi/RN. A disputa pelo título será em dois jogos, nos dias 17 de novembro e 1º de dezembro. O primeiro jogo é em Mossoró, e o segundo, no CFO, em Fortaleza.

O Tricolor do Pici vai brigar pelo título inédito após eliminar o Sport na semifinal. Já o Apodi despachou o Yeesco, do Rio Grande do Sul.

Jogo 1

Apodi x Fortaleza - 17/11, 8h45

Local:

Ginásio Pedro Ciarlini, em Mossoró

Transmissão: TV Verdes Mares e InterTV Cabugi

Jogo 2

Fortaleza x Apodi - 01/12, 8h45

Local: CFO, em Fortaleza

Transmissão: TV Verdes Mares e InterTV Cabugi