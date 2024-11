Ceará quita dívida com Vissel Kobe-JAP e derruba transfer ban; saiba o valor

O Ceará quitou o débito que ainda tinha em aberto com o Vissel Kobe, do Japão, e está liberado do transfer ban aplicado pela Fifa. Com isso, o Vovô poderá atuar normalmente na próxima janela de transferências, que abre em 3 de janeiro.

Cerca de 60 mil dólares, algo em torno de R$ 345 mil, foram depositados na conta do time japonês há cinco dias e com o pagamento confirmado o Vovô enviou os comprovantes à Fifa, que emitiu parecer liberando o Alvinegro da punição.

O transfer ban era referente à compra do meia-atacante Wescley, ainda em 2019. O Ceará devia a valores de multas e juros que estavam em aberto. A diretoria alvinegra até tentou eliminar os débitos em conversas com os japoneses, mas sem sucesso. Com o protesto do Vissel Kobe para a Fifa, o time cearense havia sido punido com a proibição de contratar pelas próximas três janelas de transferências.

Apesar da quitação do débito, porém, a entidade máxima do futebol ainda não retirou o nome do Ceará do sistema de registros de transfer bans, o que só deve acontecer na próxima segunda-feira, quando houver nova atualização.