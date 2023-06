Sem Titi, Vojvoda terá que modificar a defesa do Fortaleza contra o Flamengo; veja opções

A zaga do Fortaleza terá uma formação diferente para a partida contra o Flamengo, sábado (1º), no Maracanã. Com o zagueiro Titi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá que mexer no defensor que atua pelo lado esquerdo, o que não faz há nove partidas.

Da última vez que precisou substituir Tite, na partida contra o América-MG, pela 7ª rodada da Série A do Brasileiro, o comandante tricolor optou por Ceballos, mas o colombiano não atua desde aquele jogo. A falta de sequência pode fazer com que o técnico argentino opte por um atleta com mais ritmo de jogo.

Diante disso, o polivalente Brítez se torna uma opção viável para ocupar a vaga de Titi. Apesar de ter se fixado na direita, o camisa 19 poderia ser puxado para o lado esquerdo porque Vojvoda sabe que ele mantém regularidade quando atua por ali. Neste caso, a vaga de zagueiro pela direita ficaria aberta e Marcelo Benevenuto tende a ter prioridade para ocupá-la.

Titular nas últimas duas partidas do leão, Benevenuto foi destaque em rebatidas, bloqueou finalizações e teve boa precisão de passes contra Atlético-MG e Palestino-CHI.

Uma alternativa é começar com uma linha de três zagueiros. Neste caso, a tendência é que Tinga se junte a Benevenuto e Brítez para a formação inicial.

A provável escalação do Fortaleza para encarar o Flamengo, portanto, tem: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe (Pikachu), Thiago Galhardo e Lucero.

Sem minutagem

Canhoto, o zagueiro Bernardo Schappo, contratado em março junto ao Ituano, poderia ser uma opção natural para a vaga de Titi, no entanto o atleta sequer estreou pelo Tricolor ainda e é improvável que faça a primeira partida contra o Flamengo, fora de casa, como titular.

Schappo está com a delegação e vai para a nona partida como opção no banco de reservas, mas não foi acionado nenhuma vez por Vojvoda, o que já gerou questionamentos. Em maio, o treinador chegou a afirmar que o atleta precisava ganhar rodagem nos treinos.

Desfalques

Além do zagueiro Titi, que inclusive retornou para Fortaleza, o Tricolor também não tem à disposição para enfrentar o Flamengo o volante Zanocelo, que trata uma pubalgia, além do atacante Pedro Rocha, que cumpre período pós-operatório e tem previsão de retorno para outubro.

O goleiro Fernando Miguel está em fase de transição e já treina com bola, mas não viajou com a delegação e segue trabalhando com os não-relacionados no Pici. Fortaleza e Flamengo se enfrentam a partir das 18h30min deste sábado, pela 13ª rodada do Brasileirão.