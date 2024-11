Cearense que viajava de moto para treinar é convocado pela Seleção Brasileira Sub-20

Luis Otávio, meio-campista natural de Beberibe (CE), foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para um período de treinos na Granja Comary. O jovem de 17 anos foi formado nas categorias de base do Juazeiro-CE e hoje atua no Internacional.

A jovem promessa nasceu em 2007, em Beberibe, e ganhou destaque no futebol de base com a camisa do Juazeiro-CE. Luis Otávio viajava todos os dias de moto de Beberibe para Fortaleza para treinar no time cearense que o projetou para o futebol nacional.

Em 2022, Luis Otávio passou a integrar as categorias de base do Internacional. Na equipe gaúcha, também se destacou e na temporada 2024 ganhou suas primeiras oportunidades no time profissional, ainda aos 17 anos de idade.

O cearense já disputou três jogos da atual edição da Série A do Brasileirão. Ele esteve em campo nas partidas do Internacional contra Grêmio, Criciúma e Fluminense. Nas redes sociais, torcedores colorados consideram Luis Otávio uma grande promessa do clube.