Veja os possíveis adversários do Fortaleza nas oitavas de final da Sul-Americana

Já classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana por ter tido a melhor campanha do Grupo H, com 15 pontos em seis partidas, o Fortaleza aguarda agora apenas o sorteio, que será realizado na quarta-feira (5), às 13h (de Brasília), na sede da CONMEBOL, em Luque, no Paraguai, para saber de qual confronto sairá o seu adversário no mata-mata.

VEJA OS DUELOS DO PLAYOFF

O adversário do Leão sairá dos confrontos na fase de playoff, que ainda vai acontecer. Os jogos desta fase são determinados pelas campanhas das equipes, com o melhor 2º colocado enfrentando o pior 3º e assim sucessivamente. Com isso, já é possível saber os confrontos que definirão os outros oito times classificados para as oitavas de final. Veja os duelos abaixo:

Estudiantes de La Plata (ARG) x Barcelona de Guayaquil (EQU)

Audax Italiano (CHI) x Ñublense (CHI)

Botafogo x Patronato (ARG)

América-MG x Colo Colo (CHI)

Tigre (ARG) x Libertad (PAR)

Universitario (PER) x Corinthians

Emelec (EQU) x Sporting Cristal (PER)

San Lorenzo (ARG) x Independiente Medellin (COL)

Com o encerramento da fase de grupos tanto da Sula quanto da Libertadores na noite desta quinta-feira (29), todos os classificados já estão definidos. LDU (EQU) e Defensa Y Justicia (ARG) garantiram as duas últimas vagas na fase de oitavas de final, enquanto Botafogo e América-MG avançaram para a disputa do playoff da Sul-Americana.

Já na principal competição do continente, Barcelona (EQU) e Colo Colo (CHI) ficaram em terceiro de seus respectivos grupos e também estão na fase eliminatória da Sula. Nesta fase, os confrontos serão disputados entre os segundos colocados de cada grupo da Sul-Americana e os terceiros de cada grupo na Libertadores.

Veja os classificados:

2º COLOCADOS NA SUL-AMERICANA

Botafogo - 2º do Grupo A com 10 pontos

Emelec (EQU) - 2º do Grupo B com 9 pontos

Estudiantes de La Plata (ARG) - 2º do Grupo C com 14 pontos

Tigre (ARG) - 2º do Grupo D com 10 pontos

Audax Italiano (CHI) - 2º do Grupo E com 11 pontos

América-MG - 2º do Grupo F com 10 pontos

Universitario (PER) - 2º do Grupo G com 10 pontos

San Lorenzo (ARG) - 2º do Grupo H com 8 pontos

3° COLOCADOS DA LIBERTADORES

Ñublense (CHI) - 3º colocado do Grupo A com 5 pontos

Independiente Medellin (COL) - 3º colocado do Grupo B com 10 pontos

Barcelona de Guayaquil (EQU) - 3º colocado do Grupo C com 4 pontos

Sporting Cristal (PER) - 3º colocado do Grupo D com 8 pontos

Corinthians - 3º colocado do Grupo E com 7 pontos

Colo Colo (CHI) - 3º colocado do Grupo F com 6 pontos

Libertad (PAR) - 3º colocado do Grupo G com 7 pontos

Patronato (ARG) - 3º colocado do Grupo H com 6 pontos

GARANTIDOS NAS OITAVAS DE FINAL

Além do Tricolor, mais sete times estão classificados diretamente para as oitavas de final. As equipes também aguardam apenas o sorteio para conhecer seus próximos adversários São elas: