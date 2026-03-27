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Sony anuncia reajuste de até US$ 200 dólares para Playstation; veja novos valores

Ainda não há previsão de quando o repasse de preço chegará oficialmente ao Brasil.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
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Legenda: A versão mais cara do console pode chegar a quase US$ 900
Foto: Mohsen Vaziri/Shutterstock.

Por meio de um comunicado ao público, a Sony anunciou que as três versões do Playtation 5 e o Playstation Portal passarão por um aumento de preço a partir da próxima quinta-feira (2).

As mudanças afetam todos os mercados da empresa, com destaque para os Estados Unidos, Europa e Japão. Segundo a empresa, a medida foi necessária devido " às contínuas pressões no cenário econômico global".

"Concluímos que essa era uma medida necessária para garantir que possamos continuar oferecendo experiências de jogos inovadoras e de alta qualidade para jogadores em todo o mundo", explica o comunicado.

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Quais são os novos preços do Playstation 5?

A partir da semana que vem, o PS5 com leitor de mídia física passará de US$ 549 para US$ 649. Já o digital deixou de ser US$ 499 e será oferecido por US$ 599.

A principal mudança, porém, veio para o Playstation 5 Pro. Divulgado como um produto "premium" e, por isso, mais caro, ele agora custará US$ 899, 200 dólares a mais do que o preço de lançamento.

Por fim, o Playstation 5 Portal, que transmite remotamente a gameplay do console para um aparelho portátil, ficará 100 dólares mais caro, chegando a US$ 249.

Esses números são exclusivos dos Estados Unidos e ainda não há uma perspectiva de como eles chegarão oficialmente ao Brasil.

Porém, estimativas de preço sugerem que os consoles podem chegar no mercado nacional com esses valores:

  • PS5 – R$ 5.099
  • PS5 Digital – R$ 4.599
  • PS5 Pro – R$ 7.499
  • PS Portal – R$ 1.889

Veja os novos preços do PS5 e PS Portal nos principais mercados da Sony

Estados Unidos

  • PS5 – $649.99
  • PS5 Digital Edition – US$599.99
  • PS5 Pro – $899.99

Inglaterra

  • PS5 – £569.99
  • PS5 Digital Edition – £519.99
  • PS5 Pro – £789.99

Europa

  • PS5 – €649.99
  • PS5 Digital Edition – €599.99
  • PS5 Pro – €899.99

Japão

  • PS5 – ¥97,980
  • PS5 Digital Edition – ¥89,980
  • PS5 Pro – ¥137,980

PS Portal

  • Estados Unidos – $249.99
  • Inglaterra. – £219.99
  • Europa – €249.99
  • Japão – ¥39,980

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso

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