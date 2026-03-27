Sony anuncia reajuste de até US$ 200 dólares para Playstation; veja novos valores
Ainda não há previsão de quando o repasse de preço chegará oficialmente ao Brasil.
Por meio de um comunicado ao público, a Sony anunciou que as três versões do Playtation 5 e o Playstation Portal passarão por um aumento de preço a partir da próxima quinta-feira (2).
As mudanças afetam todos os mercados da empresa, com destaque para os Estados Unidos, Europa e Japão. Segundo a empresa, a medida foi necessária devido " às contínuas pressões no cenário econômico global".
"Concluímos que essa era uma medida necessária para garantir que possamos continuar oferecendo experiências de jogos inovadoras e de alta qualidade para jogadores em todo o mundo", explica o comunicado.
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A partir da semana que vem, o PS5 com leitor de mídia física passará de US$ 549 para US$ 649. Já o digital deixou de ser US$ 499 e será oferecido por US$ 599.
A principal mudança, porém, veio para o Playstation 5 Pro. Divulgado como um produto "premium" e, por isso, mais caro, ele agora custará US$ 899, 200 dólares a mais do que o preço de lançamento.
Por fim, o Playstation 5 Portal, que transmite remotamente a gameplay do console para um aparelho portátil, ficará 100 dólares mais caro, chegando a US$ 249.
Esses números são exclusivos dos Estados Unidos e ainda não há uma perspectiva de como eles chegarão oficialmente ao Brasil.
Porém, estimativas de preço sugerem que os consoles podem chegar no mercado nacional com esses valores:
- PS5 – R$ 5.099
- PS5 Digital – R$ 4.599
- PS5 Pro – R$ 7.499
- PS Portal – R$ 1.889
Veja os novos preços do PS5 e PS Portal nos principais mercados da Sony
Estados Unidos
- PS5 – $649.99
- PS5 Digital Edition – US$599.99
- PS5 Pro – $899.99
Inglaterra
- PS5 – £569.99
- PS5 Digital Edition – £519.99
- PS5 Pro – £789.99
Europa
- PS5 – €649.99
- PS5 Digital Edition – €599.99
- PS5 Pro – €899.99
Japão
- PS5 – ¥97,980
- PS5 Digital Edition – ¥89,980
- PS5 Pro – ¥137,980
PS Portal
- Estados Unidos – $249.99
- Inglaterra. – £219.99
- Europa – €249.99
- Japão – ¥39,980
*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso