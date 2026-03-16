'Lei Felca': Riot proíbe menores de 18 anos em jogos como League of Legends; entenda

A Riot Games anunciou novas ferramentas de controle parental para cumprir os requisitos daLei 15.211/2025, conhecida como ECA Digital ou "Lei Felca". As mudanças vão afetar jogos como League of Legends, Teamfight Tactics e 2XKO.

Segundo a empresa, a partir dessa segunda-feira (16), jogadores com 18 anos ou mais deverão passar por uma verificação de identidade para comprovar se possuem a idade mínima exigida pela legislação.

Já na quarta-feira (18), a classificação indicativa de todos os títulos será elevada temporariamente para 18 anos. Com isso, jogadores adolescentes terão as contas bloqueadas e não poderão mais acessar os jogos da companhia.

A checagem de idade poderá ser feita por meio dos seguintes métodos:

Número do CPF

Cartão de pagamento (cartão de débito ou crédito)

Documento de identidade (escaneamento)

Estimativa de Idade por Facial (escaneamento)