Halloween 2024 é celebrado pelo Google com game temático nesta quarta (30); veja como jogar

Com a chegada do Halloween, conhecido como "Dia das Bruxas" no Brasil, o buscador Google homenageou a data com um jogo nesta quarta-feira (30). O Doodle interativo convida o usuário a voar pela atmosfera com o gatinho Momo, enquanto enfrenta espíritos fofos e assustadores.

Segundo o Google, o jogo marca o encontro de Momo com o seu arqui-inimigo, o fantasma Marshmallow. Para derrotar a assombração, o gatinho conta com a ajuda de uma vassoura e varinha mágicas, criadas pelos seus amigos.

Legenda: Objetos mágicos são símbolos do Dia das Bruxas Foto: Reprodução

Com tudo em mãos, o jogador é desafiado a acabar com os espíritos malignos do Halloween através da Magia de Momo. Essa é a terceira edição do "Magic Cat Academy!", uma série de Doodles protagonizados por Momo. Os usuários do Google já puderam jogar com o gato em outras duas oportunidades.

A primeira delas foi em 2016, quando os fantasmas de Marshmallow ameaçaram pela primeira vez os amigos de Momo. Já a segunda foi no Halloween de 2020, quando o gatinho precisou ajudar novos amigos a se livrarem dos espíritos em uma aventura debaixo d'água.

Como jogar

Para desfrutar da nova aventura de Momo, o usuário deve acessar a página inicial do Google, clicar no Doodle interativo e entrar no game. Após conferir a retrospectiva dos dois capítulos anteriores, o jogador pode conferir as regras de como utilizar a varinha mágica.

No game, os fantasmas são derrotados por meio de desenhos. O jogador precisa desenhar na tela algumas figuras que aparecem acima dos inimigos. Elas podem variar entre linhas na vertical e horizontal e a forma de "V" reta ou de ponta-cabeça. É importante que os símbolos sejam desenhados em ordem.

Legenda: Nível de dificuldade pode variar entre as fases Foto: Reprodução

À medida que o jogador avança nas cinco fases da atividade, Momo sobe cada vez mais na atmosfera. Com isso, novos inimigos e figuras vão aparecendo, enquanto o tempo para desenhar vai diminuindo. Para desbloquear os novos ataques, o competidor terá que desenhar o formato espiral e o de raio.

Legenda: Inimigos são inspirados nas assombrações de Halloween Foto: Reprodução

Na última fase, Momo se une a outros dois fantasminhas para derrotar o antagonista Marshmallow. Os novos aliados dão duas habilidades surpresas para o jogador.

A primeira delas é a de "paralisar o tempo", que é desbloqueada através do desenho de uma ampulheta. A segunda é a possibilidade de ter uma vida extra, conquistada após o desenho de um coração.

Legenda: Momo na vida real junto dos novos amigos Foto: Divulgação/Google

Ao fim do jogo, Momo derrota seu arqui-inimigo e retorna para a Terra junto dos fantasminhas, agora aliados. Uma explosão de doces de Halloween marca o final da jornada do gatinho, que celebra a vitória junto dos amigos.

*Sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari