'BioShock: The Collection' é liberado de graça na Epic Games; veja como resgatar

A produtora Epic Games revelou o jogo grátis da semana da plataforma, nesta quinta-feira (26). Os usuários podem baixar o game "BioShock: The Collection". O jogo pode ser resgatado no PC até as 12h (horário de Brasília) do dia 2 de junho.

"BioShock: The Collection" é um conjunto com os três jogos da série "BioShock", "BioShock 2" e "BioShock Infinite" e as DLCs lançadas para todos os títulos.

Veja trailer do game:

Como resgatar BioShock: The Collection de graça na Epic?

Para resgatar o título, basta acessar a página oficial do jogo no site da Epic Games Store. Depois, o usuário precisa clicar em "Obter" no canto direito inferior.

A loja da Epic pedirá inserção de dados para cadastro, que poderá ser feito caso não haja.

Depois disso, o site abrirá uma página de confirmação, então basta apertar o botão 'fazer pedido' e pronto. O jogo estará para sempre na sua biblioteca.