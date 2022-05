Fall Guys será liberado de graça para todos os jogadores a partir de junho

O jogo "Fall Guys: Ultimate Knockout" passará a ser gratuito a todos os jogadores a partir de 21 de junho deste ano, disponível para Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox e PC via Epic Games Store. O anúncio foi dado pela Mediatonic nesta segunda-feira (16).

Segundo o portal The Enemy, o game eletrônico de plataforma battle royale só estava disponível para Playstation 4 e PC via Steam. Agora, "Fall Guys" passa a integrar as plataformas com crossplay e cross-progression, tendo novas fases disponíveis.

Além disso, os jogadores que utilizam Playstation e PC ganharão o novo Legacy Pack gratuitamente, tendo três novas skins e acesso liberado à Temporada 1 via Premium Season Pass. Um construtor de fases também deverá chegar ao jogo em breve.

Resolução do jogo

Cada plataforma adotará uma resolução distinta:

Playstation 5: resolução 4k a 60fps;

resolução 4k a 60fps; Xbox Series X: resolução de 1080p a 60fps;

resolução de 1080p a 60fps; Nintendo Switch: 720p e 30fps no modo portátil e 1080p e 30 fps no modo dock.

Novas fases

A desenvolvedora de videogames britânica Mediatonic Limited também anunciou, nesta segunda, uma prévia da Temporada 7. Nela, terão novas fases, um minigame de vôlei e uma skin de Ezio, de Assassin's Creed.

Desde a Temporada 6, o crossplay já está presente na Fall Guys, sendo muito aguardado pelos gamers por permitir que os jogadores de diferentes plataformas se enfrentem.