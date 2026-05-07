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Baterista do System Of A Down vem a Fortaleza para sessão de autógrafos de HQ autoral

Evento acontece na próxima quarta-feira (13), no Shopping Benfica.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
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Legenda: HQ "ASCENCIA" compila 12 volumes de uma história de ficção científica.
Foto: Shutterstock/Milan Risky.

Fortaleza irá receber uma sessão de autógrafos do baterista John Dolmayan, da banda de heavy metal System Of A Down, que vem ao Brasil para promover a edição especial de "ASCENCIA", uma História em Quadrinhos (HQ) autoral.

O encontro com os fãs está marcado para a próxima quarta-feira (13) na loja Reboot Comics, no Shopping Benfica, a partir das 15h. Os ingressos estão à venda na plataforma Eventim no valor de R$ 205.

Quem comparecer terá direito a uma cópia autografada de "ASCENCIA", além de uma foto com o autor e a assinatura de outros dois itens do System of a Down ou John Dolmayan trazidos pelo público, como álbuns, posters e camisetas.

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Conheça a história de 'ASCENCIA'

Imagem de duas capas de quadrinhos de Asescila, com uma mulher robótica e outra com fantasia de palhaça, destacando a importância da cultura pop, quadrinhos e personagens femininas.
Legenda: Projeto foi desenvolvido pelo baterista durante dois anos.
Foto: Reprodução.

Ambientado em um futuro distópico, a HQ de John Dolmayan compila 12 volumes de uma narrativa não linear com elementos de ficção científica, filosofia e críticas sociais.

Nessa realidade alternativa, a sociedade é altamente estruturada por sistemas de controle e de informação, em que indivíduos começam a despertar para a possibilidade de transcender esse modelo.

Com ilustrações do artista gráfico Tony Parker, reconhecido por trabalhos em "God of War", "Mass Effect", "Conan" e "Warhammer", o livro pode ser considerado uma experiência contemplativa por explorar temas como poder, consciência e evolução humana.

Atualmente, a HQ não possui venda oficial no Brasil e tradução para o português. Em lojas de varejo online, ela costuma aparecer a preços de R$ 650.

Serviço

Tarde de Autógrafos de John Dolmayan em Fortaleza

Data: quarta-feira (13);
Endereço: Reboot Comic Store, no Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Loja 127);
Horários: das 15h às 21h;
Classificação etária: Livre;
Ingresso único - R$ 250.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

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