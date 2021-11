Bruno, da dupla com Marrone, deixa escapar razão de término entre Marília Mendonça e Murilo Huff

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, deixou escapar que Marília Mendonça pode ter terminado o relacionamento com Murilo Huff porque o então namorado estaria ‘enfrentado' a mãe dela, Ruth Moreira. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

O casal se separou em julho de 2020.

Marília e outras quatro pessoas morreram após a queda de uma avião no último dia 5 de novembro. O sertanejo estava lembrando que cantou na festa de aniversário de Ruth, na véspera do acidente.

Na ocasião, Marília teria desabafado sobre o término. "Ela (Marília) ama tanto a mãe dela. Amava tanto...Ama ainda, porque eu acredito na vida após a morte, que fazia tudo pela mãe” iniciou Bruno.

”Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o ‘menino’ porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou: ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela", completou.

Murilo Huff é ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça.

Bruno lembrou da última vez que viu a cantora

Ao lembrar de ter cantando no aniversário da mãe de Marília Mendonça um dia antes do acidente, Bruno disse que acredita ter "sido usado por Deus" para esse momento.

"Deus deu um presente para mim, de dar um presente para ela e para a mãe dela, sem eu saber que ela iria morrer, bicho! Isso para mim foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, eu fui por Deus", disse.

Última mensagem de Marília Mendonça para Murilo Huff

O cantor Murilo Huff revelou, nas redes sociais, a última mensagem que a sertaneja o enviou antes de embarcar para Minas Gerais. Mesmo separados, os dois tinham uma boa convivência e amizade, conforme ele tem divulgado.

De acordo com o sertanejo, em publicação no Instagram, Marília Mendonça pediu que cuidasse de Léo, filho do ex-casal, de 1 ano e 10 meses.

Em rede social, ele disse que a morte da ex-companheira deixou nele "um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar".

"Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão, e de todos os que você amava, mas vou precisar da sua ajuda aí de cima viu?", escreveu o também sertanejo.

"Talvez esse pequenininho (Léo) correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta. Ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda, porque ele é sua cara", afirmou.

"Eu juro querer ter agora pelo menos 1% da força que você sempre teve. Pra poder aguentar essa dor", acrescentou.