Marília Mendonça e suposto affair Matheuzinho estiveram juntos nos bastidores de DVD; assista

O suposto último affair de Marília Mendonça, Matheuzinho, esteve com ela cerca de 10 dias antes da morte da cantora. A dupla foi clicada nos bastidores da gravação do DVD de Guilherme e Santiago.

O momento aconteceu no dia 25 de outubro, em show que foi gravado em Goiânia. A sertaneja aparece se divertindo ao lado do cantor baiano no sofá do camarim. No local, Bruno, da dupla com Marrone, anima os amigos artistas.

A relação de Marília e Matheuzinho seria recente. Ambos estava com 26 anos e se conhecendo após a cantora terminar com Murilo Huff, pai do seu filho Leo, de 1 ano e 10 meses. As informações são do Extra.

Matheuzinho pede respeito

Desde que Marília morreu, vítima de um acidente aéreo que matou outras quatro pessoas, Matheuzinho vem recebendo diversas mensagens nas redes sociais, com pedidos para ele falar sobre a relação com a cantora.

Nesta terça-feira (9), o cantor foi ao Twitter para pedir que as pessoas o respeitem: "Não vou falar com ninguém, não vou dar entrevista a ninguém e sigo aqui com meu luto e minha dor. Por favor respeitem isso! Que Deus conforte o coração de todos vocês".

Ele ainda falou sobre ataques que recebeu, comparando a dor do luto dele com a de outras pessoas. O baiano disparou que "todos estão sofrendo muito! Não falem o que vocês não sabem por favor. Isso pode magoar muita gente! Eu sigo em silêncio.. só respeitem!".