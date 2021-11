Apontado como affair de Marília Mendonça, cantor relembra encontro horas antes do acidente

O cantor Matheuzinho, apontado como recente affair de Marília Mendonça, relatou nas redes sociais estar com o "coração devastado, sem chão". Matheuzinho e Marília viviam um romance há poucas semanas e, segundo ele, teriam se encontrado horas antes da morte da artista.

Matheuzinho substituiu a foto por cor preta e contou no Instagram que deixou Marília na academia na manhã dessa sexta-feira (5), se despediram e combinaram de se encontrar novamente no domingo. "A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Fica a saudade terna que invadiu o meu coração sem data pra sair", disse na publicação.

O funkeiro baiano, de 26 anos, está fazendo sucesso com suas músicas. Ao lado da dupla Israel e Rodolffo, Matheuzinho cantou o hit "Só de Sacanagem", que conta com pouco mais de 9 milhões de visualizações no YouTube após um mês de lançamento.

Veja a publicação

Legenda: A publicação foi feita horas após o acidente Foto: Reprodução/Instagram

Outros artistas que convivam com a cantora também prestaram homenagens nas redes sociais. A cantora Gal Costa chegou a dizer que estava arrasada com a morte da amiga e elogiou a profissional: "Uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família".

Gal e Marília gravaram juntas o sucesso "Cuidando de Longe", canção que consta no repertório do disco "A pele do futuro", 40ª álbum da baiana.

ACIDENTE AÉREO

A cantora e parte da equipe estavam em um avião de pequeno porte que caiu perto de uma cachoeira na cidade de Piedade de Caratinga.

Inicialmente, a assessoria da sertaneja informou que ela estava bem e que havia duas pessoas na aeronave. O número e a informação, contudo, foram atualizados posteriormente, e as mortes foram confirmadas pelas autoridades mineiras.







De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça, outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição de alta tensão da empresa, em Caratinga, em Minas Gerais.

A Polícia Militar mineira afirmou que o avião bimotor King Air da Beech Aircraft, fabricado em 1984, decolou de Goiânia (GO) e caiu em uma cachoeira localizada a dois quilômetros da pista onde faria o pouso. Ele podia levar até seis passageiros e tinha capacidade para 4,7 mil quilos.

Testemunhas e pilotos que sobrevoaram a região perto de quando o acidente aconteceu falaram que a aeronave "rasgou" fios de alta tensão que estavam ligados a uma torre próxima ao local.