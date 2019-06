Vinte e cinco pássaros silvestres são apreendidos na Feira da Parangaba

Uma operação da Guarda Municipal de Fortaleza apreendeu, na manhã deste domingo (9), 25 pássaros silvestres na feira livre do Bairro Parangaba, em Fortaleza.

Segundo o inspetor da Inspetoria de Proteção Ambiental (Ipam), Anacleto Moreira, ninguém foi preso.



"Ninguém foi autuado no local. Com a chegada da polícia, os vendedores se dispersaram, deixando as gaiolas lotadas de pássaros para trás", disse.

Dentre as espécies estavam bigodeiro, canário da terra e galinho.

De acordo com Anacleto Moreira, as aves apreendidas foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde serão devolvidas ao habitat natural depois de serem tratadas.

Para denunciar a comercialização de animais silvestres, basta entrar em contato com a Ipam/GMF através do número 190.